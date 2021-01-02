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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 76 فلسطينيا من غزة خلال 2020

السبت 02/يناير/2021 - 12:53 م
اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
وكالات
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة إنها رصدت اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 76 فلسطينيا من قطاع غزة خلال عام 2020، بينهم سيدة عجوز، مشيرة إلى أن تلك الاعتقالات جرت على مدار الشهور كافة وأعلاها كان في شهر أيلول الماضي الذي سجل 15 حالة اعتقال.

وأشار رئيس لجنة إدارة الهيئة في قطاع غزة حسن قنيطة، إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت آخرين كُثر ممن تنقلوا عبر حاجز بيت حانونإيرز، شمال قطاع غزة على الانتظار طويلا، وأحيانا إلى الاحتجاز لساعات طويلة أو الاستجواب والضغط عليهم ومحاولة ابتزازهم.

واعتبر قنيطة أن تلك الاعتقالات جزء من سياسة الاحتلال الذي لا يميز في اعتقالاته التي شملت جميع الفئات والمناطق.

بدوره أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق وعضو لجنة إدارة الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، أن 10 مواطنين ممن تم اعتقالهم خلال العام 2020، كانوا قد اعتقلوا على حاجز بيت حانونإيرز، شمال قطاع غزة، اثناء سفرهم أو تنقلهم من والى القطاع، من بينهم 5 تجار، فيما كان الآخرون مرضى ومسافرين ورجال أعمال، بالإضافة إلى مواطن آخر تم اعتقاله عبر معبر الكرامة أثناء عودته من رحلة علاج في الأردن.

وأضاف فروانة أن الاعتقالات الإسرائيلية من قطاع غزة خلال العام الماضي شملت أيضًا 56 مواطنا تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة وتسللهم تجاه أراضي عام 1948، إضافة إلى 9 مواطنين آخرين من العاملين في مهنة الصيد، وهؤلاء تم اعتقالهم في عرض البحر.

وذكرت الهيئة أن قرابة 250 أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 27 أسيرًا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ويعتبر الأسير ضياء الأغا، المعتقل منذ تشرين الأول 1992، أقدمهم وعميد أسرى قطاع غزة.

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