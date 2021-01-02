نجوم الفن يودعون وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين على توديع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث أدوا صلاة جنازته هناك.وكان أول الحاضرين الفنان القدير عزت العلايلي والفنانة لبلبة وإلهام شاهين وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، وعدد من الكتاب والإعلاميين.ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.وكان الكاتب الكبير أصيب خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد نسبت في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل فيلم البرئ، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الاعمال الناجحة.