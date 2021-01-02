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حوادث

تجديد حبس عصابة النصب على المواطنين بالساحل

السبت 02/يناير/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية للنصب على ضحاياهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "ر.م.ا" 30 سنة، عامل ومقيم مركز الفيوم الفيوم، و"ا.ف. ا" 23 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان، و"م.م.غ" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في القضية رقم 78 لسنة 2013م بنى سويف "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي "تبديد، سرقة تيار كهربائي" بإجمالي حبس شهرين، "ا.ع.ا" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان حال استقلالهم السيارة ماركة هيونداي النترا فيراني اللون "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.

وبمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط أقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين- بالاشتراك مع آخر "ر. م" والمقيم مركز الفيوم الفيوم "جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" من خلال قيام الأخير بإجراء إتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم، وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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