تجديد حبس عصابة النصب على المواطنين بالساحل
السبت 02/يناير/2021 - 12:54 م
مريم جبل- عمرو المزيدىطباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية للنصب على ضحاياهم.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "ر.م.ا" 30 سنة، عامل ومقيم مركز الفيوم الفيوم، و"ا.ف. ا" 23 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان، و"م.م.غ" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في القضية رقم 78 لسنة 2013م بنى سويف "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي "تبديد، سرقة تيار كهربائي" بإجمالي حبس شهرين، "ا.ع.ا" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان حال استقلالهم السيارة ماركة هيونداي النترا فيراني اللون "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.
وبمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط أقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين- بالاشتراك مع آخر "ر. م" والمقيم مركز الفيوم الفيوم "جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" من خلال قيام الأخير بإجراء إتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم، وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "ر.م.ا" 30 سنة، عامل ومقيم مركز الفيوم الفيوم، و"ا.ف. ا" 23 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان، و"م.م.غ" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان السابق اتهامه في القضية رقم 78 لسنة 2013م بنى سويف "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي "تبديد، سرقة تيار كهربائي" بإجمالي حبس شهرين، "ا.ع.ا" 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان حال استقلالهم السيارة ماركة هيونداي النترا فيراني اللون "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية.
وبمناقشتهم عما أسفر عنه الضبط أقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين- بالاشتراك مع آخر "ر. م" والمقيم مركز الفيوم الفيوم "جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" من خلال قيام الأخير بإجراء إتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم، وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.