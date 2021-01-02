سوزان نجم: وحيد حامد كان سابقا لعصره وصاحب فكر مستنير (فيديو)

وصلت منذ قليل الفنانة سوزان نجم الدين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على الراحل الكاتب وحيد حامد.وقالت "نجم الدين" إن وحيد حامد لم يكن مجرد كاتب عادي، فهو مؤثر في الدراما المصرية والخليجية والعربية عموما، وصاحب فكر مستنير وأديب سابق عصره.وأضافت "لي الفخر أني عملت معه بفيلم قط وفار، وكنت استمع دائما لنصائحه، وسيبقى خالدا بأعماله وأفكاره".ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض. وكان قد أصيب الكاتب الكبير خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل فيلم البريء، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الأعمال الناجحة.