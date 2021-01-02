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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«إيرينا» وبنك التنمية الأفريقي يوقعان اتفاقية لتوسيع الاستثمارات في إفريقيا

السبت 02/يناير/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وبنك التنمية الأفريقي، اتفاقية شراكة لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة في إفريقيا، إذ تهدف هذه الشراكة إلى وصول الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار معقولة في إفريقيا بحلول عام 2030.

وأوضحت إيرينا أن الاتفاقية تمثل نوع التعاون الدولي المنسق الذي يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، موضحة أن الوكالة والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB) اتفقا على العمل معًا بشكل وثيق لتعزيز انتقال الطاقة في القارة من خلال مبادرات مشتركة تدعم الاستثمارات في مشاريع طاقة الكربون.

وأشارت إلى أنه بموجب إعلان النوايا، أكد الكيانان رغبتهما في التعاون في دعم انتقال الطاقة في القارة في إطار الأنشطة الأساسية، وتشمل هذه المشاركة في تنظيم منتديات الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من مساهمة IRENA في منصة الاستثمار المناخي، والتعاون في منتدى الاستثمار الأفريقي السنوي للبنك. علاوة على ذلك، سيتم التركيز بشدة على الدعم الملموس لتعزيز دور الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيا وأهداف التنمية المستدامة.

ووقع الإعلان المشترك فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ IRENA، وكيفن كانينا كاريوكي نائب رئيس الطاقة والطاقة والمناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الأفريقي.

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