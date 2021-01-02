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اقتصاد

«الاتصالات»: رد 1.5 مليون جنيه للمستخدمين من شركات المحمول خلال 6 أشهر

السبت 02/يناير/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف تقرير صادر عن الجهاز القومي للاتصالات، أن إجمالي المبالغ التي تم ردها للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم ضد مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمة في مصر خلال النصف الثاني لعام 2020 بلغت نحو 1.5 مليون جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه أن نحو 250 ألف جنيه تم إرجاعها للمستخدمين بسبب إشراكهم في خدمات دون رغبتهم مثل الخدمات الترفيهية والمسابقات وقام الجهاز بتحذير الشركات من هذه الشكوى لعدم تكرارها.

ويقوم حاليا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاستعداد لإصدار التقرير الرابع والأخير أكتوبر ديسمبر 2020 باستجابة لشكاوى مستخدمي الاتصالات والمقرر صدوره خلال يناير الجاري، حيث سجلت إجمالي عدد الشكاوى خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2020 نحو 143 ألف شكوى.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق أمس الجمعة الكود المجاني المختصر «*155#»؛ للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات، والتي تتضمن الاشتراك بدون علم، وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، ما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد، بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجانًا، وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حدة.

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