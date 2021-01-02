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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

11 وفاة و704 إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 02/يناير/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 11 وفاة و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، إنه تم إجراء 1953 فحصا مخبريا، وتسجيل 560 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 41968 إصابة، منها 9816 حالة نشطة، و31766 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 وفاة.

وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 268 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 151 حالة.

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