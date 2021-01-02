«المصريين الأحرار» ينعى وحيد حامد: كان صوتًا لمن لا صوت لهم

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل الكاتب الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية اليوم عن عمر 77 عامًا.ويشاطر الحزب ببالغ الحزن والأسى عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة، من المتابعين والمحبين والتلاميذ والأصدقاء، ويؤكد أنه إذا كان قد رحل بجسده، فإنه سيبقى بفكره وبما قدمه للفن المصرى، حيث كان واحدًا من عمالقة السينما، وأسهمت كتاباته فى تطوير الشاشة الكبيرة، وقد قدَّم عشرات الأبطال الذين صاروا علامات فى أذهان المصريين، حيث تحولوا من شخصيات خيالية إلى أشخاص من لحم ودم،.وأكد حزب المصريين الأحرار كذلك أن بصمة الفقيد الكبير قد امتدت أيضًا إلى الدراما، وارتقى بها وجعلها فى مصاف السينما، بعدد كبير من الأعمال والشخصيات الخالدة.ويقول هانى لبيب المتحدث الإعلامى باسم المصريين الأحرار، إن وحيد حامد يعد نموذجًا للكاتب صاحب الموقف السياسى الواضح، الذى لم يتلون أو يتغيّر بتغيّر الحياة أو المشهد السياسى، وكان صوتًا لمن لا صوت لهم فى السينما والدراما، ولذلك فإنه سيبقى طويلًا فى الوجدان المصرى.