إنجازات الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال 2020

يمثل وباء كورونا أولا وقبل أي شيء تحديًا انسانيًا، إلا أنه يمكن أن يعرقل العالم عن التقدم نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لذلك مضت الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية، والشمول المالي والرقمنة والتي تسارعت وتيرتها رغم جائحة كورونا.وكشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر للتخفيف من حدة الآثار الإقتصادية للوباء من دعم القطاع الخاص بطرق مختلفة، حيث تم خفض سعر الفائدة وتأجيل وتخفيف دفع الضرائب على العديد من الشركات، وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة للقطاعات الحيوية.وقررت الحكومة المصرية خلال 2020، تأجيل 50 مليار جنيه مصري تمثل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية، علاوة على ذلك تم تخصيص مليار جنيه مصري للرعاية الصحية من أجل توفير المعدات اللازمة، و15 مليار جنيه مصري لمساعدة المزارعين في بداية الموسم.و توفير 8.7 مليار جنيه للاحتياجات السلعية والخدمية الملحة، و4 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وفيما يتعلق بخدمات التجارة والتصدير، خفض سعر الغاز الطبيعى والكهرباء لجميع الأنشطة الصناعية وتوفير مليار جنيه للمصدرين في إطار دعم الصادرات.كما سعت الحكومة المصرية في تخفيف حدة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للوباء من خلال توفير الدعم النقدي للعمالة غير المنتظمة، وهو ما ساعد في تخفيف وطأة الوباء على هذه الفئة، بالإضافة إلى التسريع من وتيرة جهود الشمول المالي، حيث تم ضم نحو 1.5 مليون عامل للمنظمة الرسمية وقواعد بيانات الدولة.