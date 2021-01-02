مالكة مخبز تستولى على مليون جنيه فروق سعر الغاز فى البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط "مالكة مخبز بلدى- بمحافظة البحيرة، لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بـ1٫181٫025 جنيه عن الفترة من 1522016 حتى 7122020.يأتي ذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.