محافظة القاهرة تتابع إزالة التعديات أسفل كوبري العاشر بمصر القديمة

واصل مسؤولي محافظة القاهرة متابعة إزالة التعديات، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتخلص الفوري من كافة أشكال التعديات بالمحافظة.وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة التعديات والإشغالات أسفل كوبرى العاشر بشارع كورنيش النيل بحى مصر القديمة.ووجهت نائب المحافظ بضرورة رفع كفاءة المنطقة، وإزالة كافة صور التعديات والإشغالات، وعدم السماح بأى مخالفات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والإدارة السياسية بإنهاء التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.