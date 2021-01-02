زلزال جديد يضرب مدينة أزمير التركية

ضرب زلزال بقوة أربعة درجات على مقياس ريختر للزلازل، صباح اليوم السبت، مقاطعة أورلا التابعة لمدينة إزمير التي تعرضت لزلزال مدمر خلال العام الماضي.فيما شعر أهالي المقاطعات المجاورة مثل كوشاداسي وتششمة بتأثير الزلازل.وأفادت هيئة الزلازل والكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 5:25، وعلى عمق 5.25 كيلو متر تحت الأرض.