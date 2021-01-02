إحباط بيع 3 أطنان وربع دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (3٫25 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق – نخالة ناتجة من إعادة نخل الدقيق البلدى المدعم) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مطحن غلال بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.