فض سوق الخضار بدمياط

تحركت حملة مكبرة برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب والتي تم من خلالها فض سوق الخضار والفاكهه بشارع صلاح سالم وتم رفع كافة الإشغالات التى تعوق الشارع.وفي سياق متصل تم رفع الإشغالات والحواجز من أمام مستشفى الصدر والحميات وموقف الاتوبيس بباب الحرس، وذلك بتنفيذ محمد رزق ادارة الاشغالات والفريق المعاون له وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.