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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائبة محافظ القاهرة تتفقد تطويرات شارع المنيل بمصر القديمة

السبت 02/يناير/2021 - 12:30 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، بتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع المنيل بحى مصر القديمة، والتى تشمل تنفيذ بنود الخطة الموضوعة لتطوير شارع المنيل ابتداء من ميدان الروضة حتى ميدان السرايا.

وقامت نائب المحافط بالمرور لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة الأرصفة يمين وشمال الطريق وزراعة الجزيرة الوسطى بطول شارع المنيل وتطوير ميادين السرايا والباشا والروضة.

وتابعت عبدالمنعم ماتم من أعمال رفع كفاءة الإنارة والتى تم تنفيذها بنسبة 90%، وقد شملت تغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع، بالإضافة إلى تقليم الأشجار بطول الشارع وزيادة المساحة الخضراء.

يأتى هذا استكمالا لما تم تنفيذه من أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها فى وقتا لاحقا بتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ وتحت إشراف مباشر وبمجهودات مكثفة من حى مصر القديمة، برئاسة اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، وأيضا بمشاركة المهندسة حنان سيد سكرتير الحى والادارات المعنية والتنفيذية.

وقد شملت التطويرات أعمال رصف لشارع المنيل الرئيسى وتبليط الأرصفة وأعمال التشجير للجزيرة الوسطى وعمل أحواض الزهور وتطوير الجزيرة الوسطى وزراعتها لتكون ممشى حضارى ذو مظهر راقى، وذلك فى إطار النهوض بشوارع حى مصر القديمة وعودتها إلى عراقتها ورونقها.

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