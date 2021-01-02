كورونا تلغي احتفالات عيد الميلاد للمرة الثانية.. والبابا يترأس «القداس»

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ترأس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير الجاري بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مثلما فعل أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد أبريل الماضي، تزامنا مع الموجة الأولى من فيروس كورونا؛ فيما اتجهت عدد من الإيبارشيات إلى اقتصار قداس العيد على الكهنة والشمامسة فقط، إلا أن اتجهت بعض الإيبارشيات إلى حضور 20 شخصا خلال قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.- اقتصار قداس البابا على الأساقفةكشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"، ترتيبات عيد الميلاد المجيد.وقال حليم، إن البابا تواضروس الثاني سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمشاركة عدد من محدود من الشمامسة إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثلما فعل في عيد القيامة المجيد دون حضور شعبي.- البابا لن يستقبل المهنئين صباح يوم العيدولفت القس بولس حليم، إلى أن القنوات الفضائية المسيحية والتلفزيون المصري سينقلون قداس البابا على الهواء مباشرة؛ مؤكدا أن قداسة البابا تواضروس الثاني لن يستقبل صباح العيد 7 يناير المهنئين في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة من فيروس كورونا المستجد.- الإيبارشيات تلغي احتفالات العيد واقتصار القداس على الكهنةقررت عدد من الإيبارشيات اقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، فيما قرر عدد أخر من الإيبارشيات مشاركة 20 شخصا في قداس عيد الميلاد المجيد.وفي الإطار، كشف الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من يناير الجاري.وقال أسقف نجع حمادي: "أهنئكم ببدأ العام الميلادي الجديد، ونصلي أن يكون عاما مباركا يحل الله فيه بالسلام في مصر والعالم أجمع؛ وفيه شفاء للمرضى من الأوبئة"، متابعا:"فيما نتابع تطورات الحالة الصحية وانتشار فيروس كورونا المستجد، قررنا أن تقتصر قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي".وأضاف أسقف نجع حمادي: "سيتم إلغاء جميع احتفالات عيد الميلاد المجيد، بما فيها استقبال المهنئين صباح يوم العيد، ويستمر حضور القداسات بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة بالحجز المسبق، وتقتصر المعموديات على عدد محدود من أسرة المعمد".وأعلنت إيبارشية دير المحرق تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية بالإيبارشية، وقال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق في بيان له، إن قداس عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد سيقتصر على الآباء الكهنة والشمامسة فقط.وأضاف أسقف ورئيس دير المحرق: "تقتصر تسبحة كيهك على الشمامسة والكهنة دون حضور شعبي، بالإضافة إلى استمرار حجز القداسات بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة".وأعلن الأنبا إبرام مطران إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس؛ اقتصار صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط.وتابع الانبا أبرام: "اقتصار صلوات الجنازات على أهالي المنتقل فقط؛ بحد أقصي 20 فردًا فقط، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة خلال التواجد في الكنائس ولابد من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".يأتي هذا فيما أعلن الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية مطاي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات احتفالات الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.وقالت الأنبا ديمتريوس، في بيانا له؛ «بالنسبة لقداسات عيد ميلاد المجيد وعيد الغطاس، أن يكون الحضور بنسبه 25 % من مساحة الكنيسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة».ومن جهته، أعلنت إيبارشية الوادي الجديد، عن ترتيبات الإيبارشية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.وقالت الإيبارشية، في بيانا لها، إنه «إنه تقرر إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، واقتصار قداس عيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي».- الموجة الأولى تتسبب في إلغاء احتفالات عيد القيامةوكانت قد تسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد-covid - 19 من إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية، بعيد القيامة المجيد، فى أجواء غير مسبوقة، وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخدته الدولة من قرارات للحد من انتشار فيروس "كورونا".فترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الثامنة من مساء ليله عيد القيامة، قداس عيد القيامة المجيد للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.واعتاد البابا تواضروس الثاني على ترؤس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديد بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.- الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد 5 ينايروفي السياق ذاته، تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد في 5 يناير الجاري.فيترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.