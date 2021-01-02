وزيرة الثقافة تشارك في وداع وحيد حامد إلى مثواه الأخير

وصلت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد منذ قليل، لتأدية صلاة الجنازة على الراحل الكاتب وحيد حامد وسط التزام الحضور بالإجراءت الوقائية من فيروس كورونا.ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.وأصيب الكاتب الكبير خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد سبب ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعماله فيلم البرئ، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الاعمال الناجحة.