أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

سلّم وزير الخارجية الكويتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، صباح الیوم السبت، رسالة خطیة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، تضمنت العلاقات الثنائیة بين البلدين وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.وتأتي رسالة أمير الكويت إلى الرئيس السيسي قبل أيام من انعقاد الدورة الـ41 للقمة الخليجية المزمع عقدها في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء المقبل.ووجّه أمير الكويت عددًا من الرسائل الخطية المماثلة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، كان من بينهم: العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السلطان ھیثم بن طارق سلطان عمان، رئيس دولة الإمارات الشیخ خلیفة بن زاید بن سلطان آل نھیان، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وأعرب عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة.