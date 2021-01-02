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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني ناعيا وحيد حامد: رحل وترك تاريخا حافلا بقصص ولقطات باقية

السبت 02/يناير/2021 - 12:26 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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نعى النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

وقال أبو العلا في نعيه: "في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقف الكاتب الكبير وحيد حامد يتسلم درع تكريمه عن مجمل أعمال صنعت تاريخ أمة في مرحلة مهمة من حياتها، وقف يتكلم عن الفن وحبه له، عن أساتذته الذين تعلم منهم، وعن أيامه التي عاشها وأحبها".

وأضاف النائب: "النهاردة بيودعنا الأستاذ وهو سايب تاريخ حافل بقصص ولقطات باقية عن فن عشقه ووطن كتب ودافع عنه بقلب، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويصبر عائلته ومحبيه".

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