افتتاح محطة رفع صرف صحي بـ8 ملايين جنيه في إيتاي البارود البحيرة

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال جولاته بمركز إيتاي البارود، محطة رفع صرف الصحي "العتقا" بقرية الضهرية المقامة على مساحة 400 متر بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتخدم 10 آلاف نسمة.وأكد محافظ البحيرة، في بيان، أن المحطة تتكون من خطوط طرد بطول 1.7 كيلومتر وشبكات انحدار بطول 4 كيلومترات ومحطة رفع بطاقة 80 لترثانية، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكا وتجارب التشغيل التجريبي وكل الأعمال بها بنسبة 100%، ودخولها الخدمة.رافق محافظ البحيرة خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام بربر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصحي، ومحمد كجك، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.