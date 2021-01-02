عملية إنقاذ.. حديقة حيوان الإسكندرية تكشف حقيقة هجوم أسد على حارسه

نفت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، ما تردد عن إصابة أحد حراس الأسود نتيجة مهاجمة أسد له في صالة السباع بحديقة حيوان النزهة.وكشفت «عازر» لـ«الدستور» حقيقة الواقعة بتأكيدها أن أحد الزائرين تخطى حاجز الآمان المصمم أمام قفص الأسود، ما جعل الحارس يتحرك سريعًا ويتدخل لحماية الزائر وإخراجه من هذه المساحة التي لا يسمح للزائرين بعبورها، بل هي مصممة للحارس فقط الذي يعرفه الأسود ويتعامل معهم.وأضافت أنه بسبب السرعة التي تحرك بها الحارس لكي يخرج الزائر وتفادي أن يكون بقرب الأسد، اصطدم في القفص الحديدي والرخام المحاط به لإخراج الزائر وتفادي الأسد في ذات الوقت، ما عرضه للإصابة بشرخ في كتفه، ولا يوجد أي هجوم من الأسد على حارسه مطلقًا.وأشارت مدير حديقة حيوان الإسكندرية إلى أن الجمهور عليه أن يلتزم بالتعليمات المكتوبة والمعلنة في جميع أنحاء الحديقة، وذلك لعدم تعرضهم للمخاطر، والحفاظ على سلامة الجميع من الجمهور والحراس.