رئيس البرلمان ينعى الكاتب والسيناريست وحيد حامد

نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية، اليوم السبت، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.