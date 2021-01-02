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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تعرف على قصة المسلسل الذي أصاب وحيد حامد بمرض القلب

السبت 02/يناير/2021 - 12:21 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر 77 عامًا، بعدما تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد قد أصيب عام 2000 بمرض القلب وذلك بسبب الضغط الكبير والهجوم الذي تعرض له في ذلك الوقت بسبب مسلسل "أوان الورد" خاصة وأن المسلسل ناقش قصة فتاة مسيحية تحب مسلم وتتزوج منه" وكان من بطولة الفنانة يسرا وعبدالرحمن أبوزهرة وسميحة أيوب وتولى إخراجه سمير سيف.

وعارضت حينها الكنيسة القبطية هذا العمل باعتباره دعوة لزواج الفتيات المسيحيات بمسلمين.

حيث ثار رجال الدين المسيحي على وحيد حامد وقالوا إنه يحرض الفتيات المسيحيات على الحب والزواج من مسلمين.

وفي الوقت نفسه حاول رجال الدين السلفيين اتخاذ العمل ذريعة للهجوم على الكنيسة من خلاله ولكنه رفض بشدة وفضل الصمت.

وفي تلك الفترة طلب البابا شنودة مقابلة وحيد حامد لمناقشة الأمر وسأل عن قصة المسلسل فحكى له أحد الموجودين القصة وأخبر أحد الجالسين البابا شنودة بأن الفتاة المسيحية في نهاية المسلسل تندم على الزواج من الرجل المسلم ليضحك البابا شنودة ويقول لهم: "تصدقوا عيب عليكم.. بدل ما تشكروه أنه خلاها تندم في الآخر" لتنتهي الأزمة بعد ذلك.

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