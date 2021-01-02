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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

آخر الرجال المحترمين.. ماذا قال نجوم الفن عن وحيد حامد؟

السبت 02/يناير/2021 - 02:12 م
وحيد حامد
وحيد حامد
هاجر رضا
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وحيد حامد، هو أعظم كاتب سيناريو ظهر في تاريخ السينما المصرية منذ إنشائها، وأعظم ما قدمه أنه تعمد في نهر الجسارة والشجاعة على تجاوز المحذورات، فقدم قضايا المجتمع المصري بمنتهى الأمانة والحيادية، فكان نموذج للكاتب الشجاع، في مناقشة القضايا.

وحيد حامد كان هو أول من دخل لعش الدبابير وهاجم الإرهاب والإرهابين من جماعة الإخوان الإرهابية، تنبأ بما سيحدث كما حدث في "الطيور والظلام"، بجانب إبراز التناقض ونزع الأقنعة الزائفة، رحل عنّا صباح اليوم الكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ76 عاما.

ليلى علوي: قيمتك كبيرة أوي
قالت النجمة ليلى علوي، خلال ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة: "مش هقول كلام أنا قلته قبل كده، أنا عايزة أقولك أنت قيمتك كبيرة أوي، مش بس للناس اللى اشتغلت معها، أنت حضرت المجتمع المصري بأفكارنا وأحلامنا".

تامر حبيب: اتعلمت أصول الشغل منه
تحدث السيناريست تامر حبيب عن مواقفه الفنية مع الكبير الراحل وحيد حامد، وذلك في الندوة التي أقيمت له ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 42، المقامة في دار الأوبرا المصرية.

كان حامد يرأس الدفعة الخاصة بـ"حبيب" وقت دراسته، قائلًا: "كنت محظوظ بإشراف حامد التعليمي لي خلال فترة دراستي في معهد السينما، فكنت انتظر كل محاضرة تجمعنا بشيء جديد منه، حيث أتى لنا ذات مرة بالفنان الكبير أحمد زكي، ليعلمنا بعض من أسراره الفنية".

إلهام شاهين: شغلي معاه علامة فارقة في تاريخي
قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها من المحظوظين الذين عملوا مع المؤلف الكبير الراحل وحيد حامد، مضيفة "خاصًة أنني حينها كنت تلميذة في الفرقة الثانية بالمعهد الفني"، متابعًة: "كنت محظوظة إن أول بطولة ليا كانت فرصة من حامد هو الهلفوت".

"غيرت قواعد السينما، وغيرت حاجات كتير في حياتنا، وكل أفلامك حصلنا جوائز عليه، وأول جائزة في حياتي كانت عن فيلم الهلفوت" بتلك الكلمات وصفت "شاهين" الراحل وحيد حامد.

الراحل وحيد حامد تمنى تواجد عدد كبير من أصدقائه الصناع والفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، وتعاون معهم أو عاصرهم، ومنهم "أحمد زكي، محمود ياسين، محمود عبدالعزيز، رأفت الميهي، محسن زايد"، أن يكونوا معه في التكريم الأخير بمهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الـ42.

جدير بالذكر أن وحيد حامد توفى صباح اليوم السبت، بعد دخوله العناية المركزة قبل أيام، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، من عشرات الأفلام.

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