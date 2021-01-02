الشبورة المائية تغلق طريق «الإسماعيلية- بورسعيد»

توقفت حركة سير السيارات المتجه من "بورسعيد- الإسماعيلية"، صباح اليوم السبت، وكذلك محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية.فيما كشفت مصادر أمنية عن أن سبب توقف حركة المرور قرار إدارة مرور بورسعيد بإغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على الطريق، وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.وأهابت إدارة مرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى ضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.