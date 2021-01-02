ننفرد بصورة خزانات الأوكسجين بزفتى العام

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، من داخل مستشفى زفتى العام، أنه تم تشكيل لجنة لبحث مشكلة شبكة الأوكسجين الداخلية بالمستشفى التي تم الإعلان عن تأثرها وانخفاض الضغط ￼بها لتأخر ضخ الأوكسجين لمتابعة الأمر ومحاسبة المقصر حال وجوده.وحصلت "الدستور"، على صورة لمؤشر الأوكسجين بالمستشفى الذي يقترب من ٩٦٪؜ في الوقت الحالي.يُذكر أن مستشفى زفتى العام يستخدم كمية كبيرة من الأوكسجين مُوزعة على 37 سرير عناية كورونا، و13 سرير عناية مركزة وتنفس صناعي و110 سراير عزل لكورونا أيضًا، و20 حضانة، إلى جانب باقي الشبكة الموجودة بالمستشفى.