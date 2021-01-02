«الأرصاد»: طقس الأحد دافئ نهارا حار على الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة طقس الغد الأحد مائلة للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.وتابعت الأرصاد، أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.