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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حادث أمام نقطة تحصيل الرسوم بـ«الإسماعيلية- القاهرة» بسبب الشبورة

السبت 02/يناير/2021 - 12:15 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث تصادم بين ميكروباص وعدد من سيارات ملاكي، بالقرب من نقطة تحصيل الرسوم.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بورود إخطار من مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعدد من سيارات ملاكي، بالقرب من نقطة تحصيل الرسوم، على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وتسبب في توقف حركة سير السيارات على الطريق.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.

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