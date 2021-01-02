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فن

التونسية درة عن وحيد حامد: كلمة بحبك عقد

السبت 02/يناير/2021 - 12:13 م
جريدة الدستور
أحمد عارف
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تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء كبير لنعي الكاتب الكبير وحيد حامد خلال الساعتين الماضيتين، بعد وفاته صباح اليوم أثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.

ونعت الفنانة التونسية درة الكاتب الكبير عن طريق كتابتها عبر صفحتها الشخصية «قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك أنا حبّيت ايامي، ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك ومن خلال رؤياك الفنية، كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة، وشرفت بالعمل معه في الأولة في الغرام وكان بمثابة أب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير».

وتابعت: «كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته، فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات إلى اليوم. ستبقى كلماته خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيد حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة، الله يرحمه».

وعادت بعدها درة وكتبت منشورًا به جملة واحده فقط وهي «كلمة بحبك عقد» وهي الجملة الشهيرة التى قالها أحمد زكي فى فيلم "إضحك الصورة تطلع حلوة" من تأليف وحيد حامد.

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