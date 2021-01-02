التونسية درة عن وحيد حامد: كلمة بحبك عقد
السبت 02/يناير/2021 - 12:13 م
أحمد عارفطباعة
تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء كبير لنعي الكاتب الكبير وحيد حامد خلال الساعتين الماضيتين، بعد وفاته صباح اليوم أثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.
ونعت الفنانة التونسية درة الكاتب الكبير عن طريق كتابتها عبر صفحتها الشخصية «قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك أنا حبّيت ايامي، ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك ومن خلال رؤياك الفنية، كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة، وشرفت بالعمل معه في الأولة في الغرام وكان بمثابة أب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير».
وتابعت: «كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته، فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات إلى اليوم. ستبقى كلماته خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيد حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة، الله يرحمه».
وعادت بعدها درة وكتبت منشورًا به جملة واحده فقط وهي «كلمة بحبك عقد» وهي الجملة الشهيرة التى قالها أحمد زكي فى فيلم "إضحك الصورة تطلع حلوة" من تأليف وحيد حامد.
ونعت الفنانة التونسية درة الكاتب الكبير عن طريق كتابتها عبر صفحتها الشخصية «قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك أنا حبّيت ايامي، ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك ومن خلال رؤياك الفنية، كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة، وشرفت بالعمل معه في الأولة في الغرام وكان بمثابة أب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير».
وتابعت: «كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته، فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات إلى اليوم. ستبقى كلماته خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيد حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة، الله يرحمه».
وعادت بعدها درة وكتبت منشورًا به جملة واحده فقط وهي «كلمة بحبك عقد» وهي الجملة الشهيرة التى قالها أحمد زكي فى فيلم "إضحك الصورة تطلع حلوة" من تأليف وحيد حامد.