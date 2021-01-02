«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

بكلمات مؤثرة نعى المخرج خيري بشارة الكاتب وحيد حامد قائلا: فلترقد في سلام أيها الموهوب العنيد الذي حفر روح مصر وهمومها علي السيلولويد والديجيتال.. كنت صديقا جميلا وكريما.. كم من مرات في شبابي أنقذتني من ضائقتي المالية وأقنعتني أنك بنكي المفتوح دومًا لأنني أوفي وعودي بالسداد.. صنعت معك فيلم رغبة متوحشة الذي أحبه كثيرا.. كما أحببت أن أرى أفلامك التي كتبتها للآخرين".





















عبر الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب عن صدمته وحزنه من خبر وفاة الكاتب الراحل قائلا: خبر صادم.. البقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد.. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها.





شهد الوسط الثقافي والفني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ودخوله العناية المركزة بسبب معاناته من متاعب بالرئة.وأعرب عدد كبير من الكتاب والمثقفين عن حزنهم الشديد بهذا الخبر، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى سرادق عزاء بمجرد أن أعلن المخرج مروان حامد، وفاة والده، عبر حسابه الشخصي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".وخلال السطور التالية؛ يرصد "الدستور" أبرز ما جاء في نعي وحيد حامد، عبر "فيسبوك":وتحت عنوان "وداعا وحيد حامد" نعى الناقد الفني محمود عبد الشكور الكاتب الكبير وحيد حامد، وكتب عنه: لا يحتاج هذا الكاتب المتفرد والجسور الى ألقاب تسبق اسمه، فقد صار هو نفسه عنوانا على الدراما المصرية الإذاعية والسينمائية والتليفزيونية الممتازة، وكان قد بدأ حياته كاتبا مسرحيا وكاتبا للقصة القصيرة.وتابع: على المستوى الشخصي فقدت صديقا نادرا وإنسانا عظيما يعنيه الناس، ويهمه الوطن، وتؤرقه مشكلات الغلابة، ويمتلك رأيا ورؤية، جعلته من أهم كتاب الدراما، ونجومها المستحقين.وأضاف: آخر رسالة تركتها له على هاتفه، متمنيا له الشفاء العاجل، ولم أتلق الرد، وآخر اتصال هاتفي منه كان حول حماسه لكتابة الجزء الثالث من الجماعة، سأل في اهتمام عن كتابي عن سنوات الثمانينيات، وسألني تحديدا عن وقائع بعينها، كان مدققا ومدهشا في دراسته لما يكتب، وكان من أكثر مبدعي جيله موهبة وتواضعا، ربنا يرحمك يا أستاذ وحيد، سأفتقدك كثيرا.. يذهب الجسد، ويبقى الفن، وتبقى السيرة والمواقف.أما الكاتب أحمد مراد كتب: أستاذي المحترم وحيد حامد، أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي، أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة، أشكرك على كل ما تعلمته منك، وأشكرك على صديق العمر الذي أنجبته، مروان حامد. البقاء لله وحده"، كما نعاه الشاعر جمال بخيت: رحمة الله للكاتب الكبير وحيد حامد.. عاش مبدعا عظيما وصادقا.