السيطرة على حريق شقة في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، اليوم السبت، على حريق اندلع في شقة بالطابق الرابع دون خسائر بشرية، وجار العرض على النيابة.وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد نشوب حريق بشقة بشارع رفاعة الطهطاوي دائرة القسم.وتبين بالفحص نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع ملك "مصطفى. م" 32 عامًا عامل، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.