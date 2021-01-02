قطاع أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – قطع غيار سيارات نقل متنوعة).وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط ع(3) قضايا.وفى مجال الأمن العام تم ضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1189) مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (191) حكم قضائى متنوع.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد (2) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.