وزير التعليم يعلن عن ورشة عمل ببنك المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ورشة عمل لنهضة مصر وبنك المعرفة المصري.وشدد الوزير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هدف الورشة، التعرف الآن على أهمية التعلم الإلكتروني وكيفية تحقيق أكبر استفادة من خلال موقع بنك المعرفة المصري وطرق البحث فيه والتعرف على المصادر المختلفة التي يقدمها.وطالب الوزير، الطلاب بالانضمام إلى ورشة العمل يوم الإثنين 4 يناير الساعة 7 مساءً عبر الرابط https:bit.ly2KvVdYF، وأكد انه بعد التسجيل سيصل للطلاب رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.