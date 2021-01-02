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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«عربية النواب»: سيكون لمصر دور كبير في إعادة إعمار العراق

السبت 02/يناير/2021 - 12:09 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، التي أكد فيها على عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

وأشاد أباظة، في بيان اليوم، بالقضايا التي ناقشها الرئيس العراقي خلال لقائه في قصر السلام ببغداد بالسفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم موسى لتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد في مختلف المجالات.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، عن ثقته التامة في أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين البلدين خاصة في ظل انبهار وإشادة القيادات العراقية بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغبة الجانب العراقي في الاستفادة بالتجربة المصرية ونقلها للعراق في إطار حرص القيادات العراقية على أهمية الدور الكبير الذي ستقوم به مصر في مشروعات إعادة بناء العراق.

وأكد النائب، أن الواقع والتاريخ أكدا للرأي العام العربي أن مصر لايمكن أن تتأخر أبدًا عن تقديم جميع أنواع الدعم لاشقائها العرب، مشيدًا بالحرص المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم جميع القضايا التي تهم الأمة العربية ودعم مجالات التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك بين مصر والدول العربية وفي مختلف المجالات.

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