ضبط 50 قضية تموينية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن ضبط 46 قضية تموينية وهم ''6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن 15 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و15 قضايا عدم حمل شهادة صحية''.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.