برلماني عن تأجيل الامتحانات: السيسي انتصر لأولياء الأمور

أكد النائب وليد فتحى فرعون عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى انتصر لأولياء أمور تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات فى قرارات تأجيل الامتحانات حفاظًا على صحة أبنائنا، موجها التحية والتقدير للرئيس الذى لا يتردد لحظة فى تلبية رغبات شعبه.وأشاد "فرعون" فى بيان اليوم، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك قرارات مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول واستكمال ما تبقى من مناهج الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، وهي القرارات التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على كافة عناصر العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه القرارات لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.وطالب النائب وليد فتحى فرعون من جميع الاجهزة التنفيذية بالدولة تطبيق جميع القرارات الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بكل حسم وقوة ودون أي استثناءات، خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا مطالبا من المحافظين القيام بجولات مفاجئة داخل مختلف المواقع لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومة وتطبيق القانون بكل وحسم وقوة على جميع المخالفين.