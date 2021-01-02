إلهام شاهين: وحيد حامد أول من قدمني (فيديو)

وصلت منذ قليل الفنانة إلهام شاهين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة على الراحل الكاتب وحيد حامد.وقالت شاهين إن الراحل وحيد حامد كان علامة في الفن والأدب وله الفضل على العديد من الفنانين، مؤكدة أنه هو أول من قدمها للفن في فيلم الهلفوت.تابعت أنه حالة خاصة لن تتكرر في العالم الفني على الناحية الفنية والأخلاقية وهو باقٍ بأعماله.ورحل عن عالمنا صباح اليوم السب الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.وكان الكاتب الكبير قد أصيب خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل فيلم البرئ، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الاعمال الناجحة.