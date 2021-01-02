متحف أمريكي يستضيف معرض «المومياوات الذهبية لمصر» فبراير المقبل

أعلن متحف نورث كارولينا للفنون «NCMA»، عن افتتاح معرض "المومياوات الذهبية لمصر" القادم في متحف مانشستر في إنجلترا، في 13 فبراير 2021.وتابع المتحف أن المعرض سوف يستمر حتى 11 يوليو 2021، وهو يضم ثماني مومياوات مذهبة غير عادية، وأكثر من 100 قطعة ذات صلة، بما في ذلك البردي والمجوهرات.حيث تستكشف المومياوات الذهبية لمصر المعتقدات حول الحياة الآخرة خلال الحقبة غير المعروفة نسبيًا عندما كانت مصر جزءًا من العالمين اليوناني والروماني (حوالي 300 قبل الميلاد- 200 م).