5 فنانين افتقدهم وحيد حامد.. وكيف كان يجدد أفكاره؟

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت السيناريست القدير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بعد أخر ألقابه التي حصدها في مشواره في عالم السينما الـ"هرم الذهبي"، في آخر ظهور له خلال تكريمه الشهر الماضي في ديسمبر 2020 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.وكشف حامد خلال تكريمه، عن دور الكاتب الراحل يوسف إدريس في مسيرته، حيث أنه أول من نصحه بكتابة السيناريو والحوار، وطالبه بعدم كتابة أفلام من رواياته الأدبية، مضيفًا أنه "كان يتمنى أن يقدم فيلمًا من قصص وروايات يوسف إدريس، ولكن لم تتسنى له الفرصة".وتابع الكاتب حديثه الذي أبدى خلاله افتقاده لعدد من النجوم والمخرجين الراحلين في تكريمه هذا العام، وخص بالذكر أحمد زكي، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، رأفت الميهي، عاطف الطيب، خصوصًا وأن علاقتهم معه لم تكن مهنية فحسب، بل امتدت إلى أسرية وشخصية.وتطرق حامد إلى المشكلات التي تواجه الجيل الحالي، ويعتبر أن هناك استهتارًا ضرب جيل اليوم، وقال: "الزمن تغير ولابد من فهم مفرداته، وكل جيل له مشاكله وعقباته، لكن للأسف هذا الجيل يعاني من حالة استهتار شديد"، وتابع: "كنا قديمًا حريصين على قراءة كل شيئ حتى لو ورقة ملقاة على الأرض، أما الآن فلا أحد يقرأ، وتسود حاليًا الثقافة السطحية المستلهمة من مواقع التواصل الاجتماعي، والشباب أصبح في خطر، وأتمنى أن يعود الجميع لقراءة الكتاب من جديد".وفي نهاية حديثة، قال الكاتب الكبير، إنه عندما يشعر أنه يتقدم بالعمر أو يخاف من الجمود، يبادر للعمل مع مخرجين شباب من أجل أن يجدّد أفكاره، فيما عبر عن شكره لحصوله على جائزة "الهرم الذهبي"، والتي حصل عليها تقديرًا لمشواره وكل ما قدمه من أعمال هامة في تاريخ السنما المصرية.