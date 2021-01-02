وصول الإعلامي محمود سعد إلى مسجد الشرطة لحضور جنازة وحيد حامد

وصل منذ قليل الإعلامي محمود سعد لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة على الراحل الكاتب وحيد حامد، وحرص على التواجد داخل سيارته منعًا الزحام والتكدس.ورحل عن عالمنا صباح اليوم السب الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.وكان الكاتب الكبير أصيب خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد نسبت في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل "البرئ، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد"، وغيرها من الأعمال الناجحة.