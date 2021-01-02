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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

يستغلون ارتداء النقاب.. ضبط عصابة سرقة السيدات في الدقهلية

السبت 02/يناير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدتين ورجل يرتدون النقاب، لقيامهم لسرقة السيدات بالدقهلية كرهًا عنها.

وتبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة إحدى السيدات كرهًا عنها داخل عيادة خاصة كائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتم التقابل مع ( سكرتيرة بعيادة طبية - مقيمة بدائرة القسم ) وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالعيادة محل عملها فوجئت بدخول ثلاثة منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبى عليها وحال ذلك قامت أخرى بالتعدى عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وأثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعي بالساعد وعقب استغاثتها بالأهالى تمكنوا من ضبط إحداهن ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبتمشيط المنطقة محل البلاغ أمكن ضبط المتهمان الهاربان بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما ( عاطل، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم ) وتبين إرتداء العاطل لملابس نسائية ( نقاب) وبحوزته ( سلاح أبيض، لاصق طبى ).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة ترددها على العيادة محل عمل المجنى عليها لتوقيع الكشف الطبى عليها وعلمها بتحليها ببعض المشغولات الذهبية عقدت العزم على سرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططها قامت بالاتفاق مع المتهمين الثانى والثالثة وتوجهوا للعيادة عقب ارتدائها للنقاب وأثناء شروعهم فى سرقتها استغاثت بالأهالى وأمكن ضبطهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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