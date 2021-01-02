تقرير حقوقي يرصد انتهاكات سلطات أردوغان ضد المرأة في تركيا

- اعتراض نساء تركيا على الانسحاب المحتمل لبلادهن من اتفاقية اسطنبول

- التفتيش العاري والتحرش الجنسي للمعتقلات

- اغتصاب وضرب اللاجئات على الحدود

- سجن النساء الحوامل والأمهات الجدد

- تدهور الحالة النفسية لأطفال المعتقلات

- اكثر من 10 الف سيدة تم قتلها منذ تولي حزب أردوغان السلطة

نشر مركز ستوكهولم للحريات تقريرا على موقعه الإلكتروني، رصد فيه الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد النساء على مدار عام 2020، مشيرا إلى أن هذا العام المنصرم شهد زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق المرأة، مع ارتفاع حوداث العنف المنزلي ضد النساء وتنامي ظاهرة التفتيش غير القانوني للمعتقلات، واعتقال الحوامل والأمهات الجدد، فضلا عن التحرش باللاجئات علي حدود البلاد.وبحسب منظمات نسوية، فقد قتل 269 امرأة هذا العام على يد الرجال، بينما توفيت 152 امرأة في ظروف مريبة، وسط حملة انتقادات واسعة من النشطاء والأكاديميبن إلى جانب السياسيين ونواب المعارضة لعدم اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لمنع تزايد تلك الانتهاكات.لفت " ستوكهولم للحريات" إلى أن 155 امرأة نشرت بيانًا مشتركًا في 6 أغسطس من العام المنصرم، اعربن فيه عن اعتراضهن لانسحاب تركيا المحتمل من اتفاقية اسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، فيما نظمن مجموعة من النساء تظاهرات في الشوارع للاحتجاج على هذه الخطوة المحتملة.نشرت مجموعة من السجينات السابقات، في الآونة الأخيرة، شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن في السجون التركية، من تعذيب وإجبارهن على التعري، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.فيما كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تعرُّض 30 امرأة للتفتيش العاري في سجن أوشاق التركي، إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي تشهدها السجون في جميع أنحاء البلاد، كما دعا مصطفى ينير أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحكومة إلى التحقيق في تلك الانتهاكات واصفا ما حدث بـ" الانتهاك لكرامة الإنسان لا سيما بعد أن أصبح ممارسة شائعة مع السجناء السياسيين".أشار تقرير المركز الحقوقي إلى تعرض اللاجئات لأنواع عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، والمعاملة القاسية واللا إنسانية إلى جانب الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة، حيث يتعرضن لأبشع الانتهاكات الجنسية بشكل مستمر من بينها الاغتصاب والاعتداءات الجسدية، من قبل قوات الأمن في البلاد، موضحا ان العديد منهن يتعرض للابتزاز من قبل رجال السلطة حيث يهددوهن بترحيلهن إذا تحدثن عن تلك الانتهاكات أو قمن بكشفها.واصلت السلطات التركية اعتقال النساء الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال رضع في عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا، حيث لفت تقرير المركز أن هناك أكثر من 600 طفل وطفل يقيمون مع أمهاتهم في السجن، مضيفا أن معظم هؤلاء النساء تم القبض عليهم بتهم سياسية لا أساس لها وبعضهن يعاني من مشاكل صحية.كما كشف المركز عن تعرض احدى النساء الحوامل للاغتصاب في أحد مراكز الشرطة، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، مما اضطرها إلى الاجهاض، وذلك بحسب شهادة الملازم عبد الوهاب بيرك أمام أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، مشيرا إلى أن تلك السيدة هي ضابطة خدمت في الجيش التركي من قبل.كشف تقرير المركز أن اطفال الأمهات اللاتي تم اعتقالهن على يد سلطات أردوغان قد ساءت حالتهم النفسية بعد اعتقال والديهم، خصوصا في ظل الظروف التي أعقبت جائحة كوفيد -19 والت أدت إلى إلغاء زيارات السجون، مضيفا أن بعض هؤلاء الأطفال يتلقون أدوية علاج نفسي من قبل الأطباء، نظرا لأنهم لم يتمكنوا من رؤية والديهم لشهور عديدة، مما أثر على سلوكهم وحالتهم النفسية، حتى أن بعضهم أظهر سلوكا معاديا للمجتع على المدى البعيد.ونوه "ستوكهولم للحريات" إلى أن معدلات العنف ضد المرأة ارتفعت بشكل كبير منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، حيث تم قتل أكثر من 15 الف امرأة على الأقل في تركيا منذ ذلك الحين، وفقًا لتقرير أعده ناشط في مجال حقوق الإنسان وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في مارس 2020.