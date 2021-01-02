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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يثمن دعم «المركزي» للمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للغاز

السبت 02/يناير/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي أكد فيها حرص البنك على دعم المبادرة القومية الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال إتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب دعم عملية إنشاء محطات الغاز الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة وأنه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة واتاحة التمويل اللازم.

وقال المسعود، في بيان، إنه من المهم تقديم جميع أنواع الدعم المالي والتيسيرات لأصحاب السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خاصة في ظل ارتفاع تكاليف تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين أو شراء سيارات جديدة تعمل بالغاز مثمنًا دعم البنك المركزي للمبادرة الرئاسية التي تكفل توفير موارد مالية كبيرة تصل لمليارات لصالح الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد عقدت اجتماعًا موسعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم محافظ البنك المركزي ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة "إيجاس".

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