«أولاد حارتنا».. حلم وحيد حامد الذي لم يتحقق

رحل الكاتب وحيد حامد عن عالمنا صباح اليوم قبل أن يحقق حلمه بتحويل رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ إلى سيناريو لعمل درامي.حامد كان يفكر في تقديم أولاد حارتنا خلال الفترة المقبلة حيث قال في أحد التصريحات أثناء تكريمه بالدورة 42 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إنه كان يحلم بتقديم رواية «أولاد حارتنا» للكاتب القدير الراحل نجيب محفوظ، ويخرجها كمسلسل تلفزيوني مروان حامد نجله وأن تكون أول مشروع لنجله المخرج مروان حامد في الدراما التلفزيونية.وتوفي الكاتب الكبير وحيد حامد ظهر اليوم عن 77 عاما، إثر قلبية صباح اليوم، ويشيع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وترك حامد.كان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، حيث ظهر في حفل الافتتاح، فضلًا عن تواجده في ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائي، طارق الشناوي، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوي ومنى زكي وغيرهم.