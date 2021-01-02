وصول الفنان عزت العلايلي لمسجد الشرطة لصلاة جنازة وحيد حامد

وصل منذ قليل الفنان عزت العلايلي لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة على الراحل الكاتب وحيد حامد.ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.وكان قد أصيب الكاتب الكبير خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل فيلم البرئ، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الأعمال الناجحة.