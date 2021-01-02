ضبط حديد مسروق مخزن أسفل محور روض الفرج بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عصابة لسرقة الحديد في منطقة الساحل أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية).. حال hستقلالهما عربة" كارو"، مُحمل عليها (عدد 3 سور حديدى- 3 ماسورة- 6 قطع حديدية- لوحة إرشادية "مجهولة المصدر"- عتلة حديدية).بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.