أسرة وحيد حامد تستقبل المعزين بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

استقبل عدد من أفراد أسرة الكاتب الراحل وحيد حامد المعزين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.ورحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.وكان قد أصيب الكاتب الكبير خلال الأيام الماضية بخلل في وظائف الكبد لارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة، ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل أفلام: البرىء، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الأعمال الناجحة.