ضبط بدال تمويني باع دواجن مدعمة قيمتها 11 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل بدال تموينى وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات بمحافظة القاهرة، لاتهامه بالبيع والتصرف فى الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بـ11٫87 طن "دواجن كاملة مدعمة"، تمهيدًا لبيعها لأصحاب الثلاجات، مستوليًا على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.