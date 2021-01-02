الأسير الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين

طالب نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل عاجل، وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في قسم (3) في سجن "النقب" الصحراوي إلى 16 حالة.وأوضح نادي الأسير وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت - أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع مع ظهور أعراض على الأسرى داخل القسم المذكور، والذي يقبع فيه 73 أسيرا، مشيرا إلى أن إدارة السجن نقلت جميع الأسرى المصابين إلى قسم (8) في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصص لاحتجاز الأسرى المصابين بفيروس كورونا.وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب"، لا سيما أن سجن "النقب" يقبع فيه ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السن ومرضى.