رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الأسير الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقلين

السبت 02/يناير/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
طالب نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل عاجل، وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في قسم (3) في سجن "النقب" الصحراوي إلى 16 حالة.

وأوضح نادي الأسير وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت - أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع مع ظهور أعراض على الأسرى داخل القسم المذكور، والذي يقبع فيه 73 أسيرا، مشيرا إلى أن إدارة السجن نقلت جميع الأسرى المصابين إلى قسم (8) في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصص لاحتجاز الأسرى المصابين بفيروس كورونا.

وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب"، لا سيما أن سجن "النقب" يقبع فيه ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السن ومرضى.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

الصور

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وحيد حامد.. فارس الكلمة اللاعب مع الكبار (بروفايل)

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع