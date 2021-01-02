تعرف على الزيادات الجديدة في رواتب المعلمين

ينتظر المعلمون وأعضاء هيئة التدريس، تطبيق قانون تحسين أوضاع المعلمين، والذي وافق عليه البرلمان في الانعقاد السادس والأخير، بدءا من يناير الجاري، والذي يتضمن زيادات جديدة في الرواتب.وحدد القانون الجديد الزيادات على النحو الآتي:- تتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية.- زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه.منح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020.ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.ويستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه.إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا.